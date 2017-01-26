Количество безработных на Среднем Урале превысило 36 тысяч человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области на 1 января 2017 года в органах службы занятости зарегистрировано более 36,7 тысяч безработных граждан.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области на 1 января 2017 года в органах службы занятости зарегистрировано более 36,7 тысяч безработных граждан.
«Общая численность граждан в Свердловской области, не имеющих работу, но активно ищущих ее, классифицируемых по методологии Международной организации труда как безработные, в среднем за 2016 год составила 137,7 тыс. человек, уровень общей безработицы — 6,2%», — сообщили «УралПолит.Ru» в
При этом в ведомстве отмечают, что на рынке труда ситуация остается стабильной. На 1 января уровень регистрируемой безработицы составил 1,37%, в то время как 1 января 2016 года он составлял 1,5%.