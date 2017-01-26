Количество безработных на Среднем Урале превысило 36 тысяч человек

«Общая численность граждан в Свердловской области, не имеющих работу, но активно ищущих ее, классифицируемых по методологии Международной организации труда как безработные, в среднем за 2016 год составила 137,7 тыс. человек, уровень общей безработицы — 6,2%», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Министерства экономики Свердловской области.

При этом в ведомстве отмечают, что на рынке труда ситуация остается стабильной. На 1 января уровень регистрируемой безработицы составил 1,37%, в то время как 1 января 2016 года он составлял 1,5%.