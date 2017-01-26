ЦБ РФ вновь приостановил допэмиссию акций копейского завода «Пластмасс» на 431 млн рублей

Согласно сообщению, допэмиссия приостановлена в связи с решением совета директоров внести изменения в решение о допвыпуске. Суть изменений в сообщении не поясняется.

Как сообщалось, размещение этого допвыпуска приостанавливалось 28 ноября прошлого года в связи с корректировкой срока и условий эмиссий, 5 декабря было возобновлено.

В частности, по уточненным условиям, размещение акций должно заканчиваться в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг компании записи о размещении последней акции допвыпуска, но не позднее 27 декабря 2017 года (ранее — не позднее 28 декабря 2016 года).

Акции могут быть оплачены только денежными средствами в безналичной форме, возможна частичная оплата путем зачета денежных требований к «Заводу «Пластмасс».