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13:24 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ вновь приостановил допэмиссию акций копейского завода «Пластмасс» на 431 млн рублей

Челябинск. 26 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Уральское главное управление Центрального банка РФ снова приостановило допэмиссию акций АО «Завод «Пластмасс» (Копейск, Челябинская область, входит в госкорпорацию «Ростех») номинальным объемом 430 млн 754,7 тыс. рублей, говорится в сообщении АО.

Согласно сообщению, допэмиссия приостановлена в связи с решением совета директоров внести изменения в решение о допвыпуске. Суть изменений в сообщении не поясняется.

Как сообщалось, размещение этого допвыпуска приостанавливалось 28 ноября прошлого года в связи с корректировкой срока и условий эмиссий, 5 декабря было возобновлено.

В частности, по уточненным условиям, размещение акций должно заканчиваться в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг компании записи о размещении последней акции допвыпуска, но не позднее 27 декабря 2017 года (ранее — не позднее 28 декабря 2016 года).

Акции могут быть оплачены только денежными средствами в безналичной форме, возможна частичная оплата путем зачета денежных требований к «Заводу «Пластмасс».

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