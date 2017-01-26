С февраля в Прикамье увеличатся единовременные денежные выплаты

В Пермском крае с февраля 2017 года увеличатся единовременные выплаты страховых пенсий неработающих пенсионеров. Они вырастут на уровень инфляции за 2016 год — на 5,4%. До 4 805,11 руб. вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла — до 78,28 руб.



Минимальное увеличение пенсий в Прикамье составит 300 руб. Кроме того, с февраля средний размер единовременных денежных выплат (ЕДВ) увеличится по сравнению с началом года на 116,54 руб. и составит 2 274,7 руб.



Согласно данным отделения ПФР, ЕДВ для инвалидов I группы увеличится на 181,29 руб., инвалидов II группы и детей-инвалидов на 129,29 руб., инвалидов III группы на 103,29 руб., инвалидов и участников ВОВ на 258,29 руб., ветеранов боевых действий на 142,29 руб., членов семей погибших инвалидов и участников ВОВ на 77,73 руб.