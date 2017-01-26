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13:48 (мск), источник: Volga News

За год цены на недвижимость в Тольятти упали на 7%

За 2016 г. цены на вторичную недвижимость в Тольятти снизились на 7,2%. Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки по итогам мониторинга, проведенного специалистами СОФЖИ.

«По отношению к аналогичному периоду прошлого года (декабрь 2015 года) общее снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в Тольятти составило 3 197 рублей (7,20%). Динамика средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади к началу 2016 года (январь 2016 года) носила отрицательный характер, снижение составило 2 763 рубля (6,28%)», — пояснила заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.

Эксперты СОФЖИ отмечают, что с мая по сентябрь цены на жилье в Автограде снижались хоть и планомерно, но незначительно. Однако в октябре вновь прошел очередной резкий скачок вниз.

По данным на декабрь 2016 г., максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв. м. площади отмечалась у однокомнатных квартир элитной планировки в «Старом городе» (53 359 руб.), а минимальная — у трехкомнатных панельных квартир в Поволжском (27 370 рублей).

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