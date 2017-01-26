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15:18 (мск), источник: АиФ Крым

ФНС усилит контроль денежных потоков в Крыму

Многие предприятия, задействованные в реализации ФЦП, не спешат становится на учёт в налоговой.

Источник: Reuters

Пресс-служба крымского управления ФНС сообщает о намерении налоговой службы ужесточить контроль денежных потоков, который осуществляется в рамках ФЦП.

По данным налоговой службы, ряд компаний, задействованных в реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», не встали на налоговый учёт. «Только обособленных подразделений компаний с материка налоговыми инспекциями к началу 2017 года было зарегистрировано 122, при этом примерно половина сделала это добровольно, к остальным применялись различные меры принуждения», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что помимо ужесточённого контроля денежных транзакций в рамках ФЦП налоговые инспекторы ежемесячно проводят проверки по объектам данной федеральной программы. Это Керченский мост, газопровод, водозаборы, медучреждения и памятники. «Это помогает оценить ход освоения средств, определить правильность налогооблагаемой базы. Как результат крымский бюджет дополнительно получил около полумиллиарда рублей налоговых доходов», — подытожили в сообщении пресс-службы представители налоговой инспекции.

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