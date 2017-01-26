ФНС усилит контроль денежных потоков в Крыму

Пресс-служба крымского управления ФНС сообщает о намерении налоговой службы ужесточить контроль денежных потоков, который осуществляется в рамках ФЦП.

По данным налоговой службы, ряд компаний, задействованных в реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», не встали на налоговый учёт. «Только обособленных подразделений компаний с материка налоговыми инспекциями к началу 2017 года было зарегистрировано 122, при этом примерно половина сделала это добровольно, к остальным применялись различные меры принуждения», — говорится в сообщении ведомства.