ФНС усилит контроль денежных потоков в Крыму
Многие предприятия, задействованные в реализации ФЦП, не спешат становится на учёт в налоговой.
Многие предприятия, задействованные в реализации ФЦП, не спешат становится на учёт в налоговой.
По данным налоговой службы, ряд компаний, задействованных в реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», не встали на налоговый учёт. «Только обособленных подразделений компаний с материка налоговыми инспекциями к началу 2017 года было зарегистрировано 122, при этом примерно половина сделала это добровольно, к остальным применялись различные меры принуждения», — говорится в сообщении ведомства.
В