Патриарх назвал микрокредиторов мироедами и предложил создать банк для бедняков

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», — приводит агентство его слова.

«Подобные “бизнесмены” не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости», — считает он.

«Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», — посетовал глава РПЦ.

Кроме того, он предложил создать в России банк для бедных. С опытом развития таких финансовых структур патриарх ознакомился в Индии.

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200−300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», — пояснил глава РПЦ.

5 января глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в интервью «Ленте.ру» призвал россиян не пользоваться услугами МФО. «Нужно понимать, что защитных механизмов для граждан на случай неплатежеспособности в России нет, закон о банкротстве для большинства — экономически недоступен», — сказал он.

В третьем квартале 2016 года ЦБ зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций (МФО) в стране — почти на 500 единиц.