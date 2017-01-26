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14:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Патриарх назвал микрокредиторов мироедами и предложил создать банк для бедняков

Представители микрофинансовых организаций (МФО) — мироеды, деятельность которых надо ограничить. Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков. С соответствующим обращением к Госдуме обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», — приводит агентство его слова.

По словам патриарха, микрозаймы нередко выдаются людям, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости.

«Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», — посетовал глава РПЦ.

«Подобные “бизнесмены” не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости», — считает он.

Кроме того, он предложил создать в России банк для бедных. С опытом развития таких финансовых структур патриарх ознакомился в Индии.
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«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200−300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», — пояснил глава РПЦ.

5 января глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в интервью «Ленте.ру» призвал россиян не пользоваться услугами МФО. «Нужно понимать, что защитных механизмов для граждан на случай неплатежеспособности в России нет, закон о банкротстве для большинства — экономически недоступен», — сказал он.

В третьем квартале 2016 года ЦБ зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций (МФО) в стране — почти на 500 единиц.

Справка
Что такое микрофинансовые организации и какие права у коллекторов. КороткоНа что нужно обращать внимание, если решили занять деньги до зарплаты не у знакомых и не в банке, а также рекомендации по общению с коллекторами, если что-то пошло не так.
Комментарии
9
гриша гордиенко
Мироед это Греф и т . п. , почему бы не не озвучить имена...или это и есть спасители бедняков...
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А Б
Вполне понятно, почему это предложение Гундяева прозвучало именно сегодня. Один банк, принадлежавший, по сути, РПЦ, находится на грани отзыва лицензии, вот поэтому и появилась необходимость создания другого. А то, что банк должен быть создан в интересах бедных, это всего лишь неприкрытое фарисейство со стороны Гундяева, ширма для его истинных намерений.
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Иван Петров
Непонятно, почему РПЦ в лице этого гундяева всё время лезет в государственные дела и проблемы.
Не лучше ли ему заняться многочисленными проблемами в своей епархии и не соваться со своими советами и уставом в чужой монастырь.
Суется везде туда. куда и собака не сует.
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