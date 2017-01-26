Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из роста потребительских цен за 2016 года.
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из роста потребительских цен за 2016 года.
Так индивидуальный пенсионный коэффициент, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78 рублей 28 копеек. Одновременно проиндексируют фиксированные выплаты к ней, после чего они составят 4805,11 рублей.
Таким образом, с февраля ПФР приступит к выплате повышенных — на 5,4 процента — видов страховых пенсий.
Работающие пенсионеры будут получать деньги с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.