Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента

Так индивидуальный пенсионный коэффициент, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78 рублей 28 копеек. Одновременно проиндексируют фиксированные выплаты к ней, после чего они составят 4805,11 рублей.

Таким образом, с февраля ПФР приступит к выплате повышенных — на 5,4 процента — видов страховых пенсий.

Работающие пенсионеры будут получать деньги с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.