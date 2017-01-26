Тагил вслед за Екатеринбургом разрабатывает новую транспортную схему
Перевозчики хотят обособить трамвайные пути и увеличить количество рейсов.
Перевозчики хотят обособить трамвайные пути и увеличить количество рейсов.
Нижний Тагил, как и Екатеринбург, ждет транспортная реформа, сообщили «АиФ-Урал» в
Правда, она будет не столь глобальной, как в столице Урала, коснется в первую очередь электротранспорта и будет проходить в течение ближайших двух лет. По предложению специалистов НТ МУП «Тагильский трамвай», главными критериями нововведений станут шаговая доступность, время работы на линии с 5.30 до 23.00, график движения с интервалами от 5 до 15 минут и безопасность пассажиров. Транспортники предлагают в 2017 году обособить трамвайные пути сплошной линией разметки. По их мнению, это приведет к увеличению скорости движения и уменьшению простоев
Мэр Сергей Носов уже одобрил «прожекты» перевозчика и предложил тагильчанам доработать новую транспортную схему. В ближайшее время этот вопрос вынесут на обсуждение общественности.