Тагил вслед за Екатеринбургом разрабатывает новую транспортную схему

Нижний Тагил, как и Екатеринбург, ждет транспортная реформа, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе городской администрации.

Правда, она будет не столь глобальной, как в столице Урала, коснется в первую очередь электротранспорта и будет проходить в течение ближайших двух лет. По предложению специалистов НТ МУП «Тагильский трамвай», главными критериями нововведений станут шаговая доступность, время работы на линии с 5.30 до 23.00, график движения с интервалами от 5 до 15 минут и безопасность пассажиров. Транспортники предлагают в 2017 году обособить трамвайные пути сплошной линией разметки. По их мнению, это приведет к увеличению скорости движения и уменьшению простоев из-за ДТП. Помимо этого, они планируют установить четыре остановочных комплекса и оборудовать брусчаткой девять автомобильных переездов. Стоит отметить, что ежемесячно трамваи Нижнего Тагила совершают 24 тысячи рейсов. За два года перевозчик хочет увеличить эту цифру до 30 тысяч. По лизинговой схеме до 31 января 2017 года в город должно поступить 30 новых низкопольных вагонов. Подготовлены также планы по строительству новых трамвайных линий.

Мэр Сергей Носов уже одобрил «прожекты» перевозчика и предложил тагильчанам доработать новую транспортную схему. В ближайшее время этот вопрос вынесут на обсуждение общественности.