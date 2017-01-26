Челябинское УФАС: «Предпосылок для значительного роста цен на бензин нет, все в пределах инфляции»

«Мы ведем еженедельный мониторинг не только розничной и оптовой цены у наших крупнейших участников рынка, но и мониторинг запасов, чтобы не было дефицита. И можем отметить, что темпы роста опта гораздо больше, чем темпы роста в рознице. В частности, за год у компании “Газпромнефть” мелкооптовая цена выросла от 7% до 23%, а розничная — от 4% до 6%. У “Лукойла” оптовая цена выросла — на 10−19% на нефтепродукты, розничная от 3% до 7%. Это все укладывается в рамки инфляция», — подчеркнула руководитель антимонопольного органа.

Она напомнила, что ФАС России выдала предостережение компании «Лукойл» из-за высказываний руководителя, что в течение года ожидается значительное повышение цен на нефтепродукты, около 12%.