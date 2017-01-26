Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Любители кофе живут дольше остальных
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Самое маленькое жилье в Москве подешевело на 10%
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
14:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинское УФАС: «Предпосылок для значительного роста цен на бензин нет, все в пределах инфляции»

В Челябинской области нет напряженной ситуации с ценами на бензин. В целом за год розничная цена на нефтепродукты выросла на 3−7%. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

«Мы ведем еженедельный мониторинг не только розничной и оптовой цены у наших крупнейших участников рынка, но и мониторинг запасов, чтобы не было дефицита. И можем отметить, что темпы роста опта гораздо больше, чем темпы роста в рознице. В частности, за год у компании “Газпромнефть” мелкооптовая цена выросла от 7% до 23%, а розничная — от 4% до 6%. У “Лукойла” оптовая цена выросла — на 10−19% на нефтепродукты, розничная от 3% до 7%. Это все укладывается в рамки инфляция», — подчеркнула руководитель антимонопольного органа.

Она напомнила, что ФАС России выдала предостережение компании «Лукойл» из-за высказываний руководителя, что в течение года ожидается значительное повышение цен на нефтепродукты, около 12%.

«По мнению антимонопольного органа, никаких предпосылок для какого-либо значительного роста цен на бензин нет, все в пределах инфляции будет», — уточнила Анна Козлова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дело Чудновец: выбраться из паутины
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь