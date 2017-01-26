Челябинское УФАС: «Предпосылок для значительного роста цен на бензин нет, все в пределах инфляции»
В Челябинской области нет напряженной ситуации с ценами на бензин. В целом за год розничная цена на нефтепродукты выросла на 3−7%. Об этом на
В Челябинской области нет напряженной ситуации с ценами на бензин. В целом за год розничная цена на нефтепродукты выросла на 3−7%. Об этом на
«Мы ведем еженедельный мониторинг не только розничной и оптовой цены у наших крупнейших участников рынка, но и мониторинг запасов, чтобы не было дефицита. И можем отметить, что темпы роста опта гораздо больше, чем темпы роста в рознице. В частности, за год у компании “Газпромнефть” мелкооптовая цена выросла от 7% до 23%, а розничная — от 4% до 6%. У “Лукойла” оптовая цена выросла — на 10−19% на нефтепродукты, розничная от 3% до 7%. Это все укладывается в рамки инфляция», — подчеркнула руководитель антимонопольного органа.
Она напомнила, что ФАС России выдала предостережение компании «Лукойл»
«По мнению антимонопольного органа, никаких предпосылок для