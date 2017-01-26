Омская область приобретет в 2017 году для сирот не менее 205 квартир
Из федерального бюджета на эти цели поступят 177 млн рублей, еще 60 млн рублей выделят из бюджета области.
Из федерального бюджета на эти цели поступят 177 млн рублей, еще 60 млн рублей выделят из бюджета области.
ОМСК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/.
«Федеральные и областные средства позволят приобрести в этом году для лиц из числа
В минимуществе уточнили, что из федерального бюджета на покупку квартир выпускникам детских домов будет выделено 177 млн рублей, еще 60 млн рублей поступят из бюджета области.
На все жилые помещения установлена гарантия на пять лет. Квартиры площадью не менее 33 кв. метров предоставляются по договорам специализированного найма на этот же срок. Если выпускники детских домов за это время адаптировались к новым жизненным условиям, то с ними в дальнейшем заключается договор социального найма.
В 2016 году на обеспечение