«Уфалейникель» выгоняет треть работников в простой
Выживет ли завод — неясно.
Выживет ли завод — неясно.
«Уфалейникель» (входит в ООО «Русникель»), второй производитель никеля в России, оказался на грани выживания
Точные сроки простоя пока не определены.
Как спасать градообразующее предприятие, 26 января решал консилиум: гендиректор «Уфалейникеля» Тимофей Сасыков и председатель профкома Александр Садырев, глава Верхнего Уфалея Вера Ускова и министр экономического развития региона Сергей Смольников. План выхода из кризиса чиновники собираются через неделю представить губернатору Борису Дубровскому.
Стоит отметить, что от ситуации на «Уфалейникеле» зависит судьба его свердловских собратьев по холдингу — Серовского рудника и «Режникеля». В общей сложности на трех предприятиях насчитывается 3,5 тысячи сотрудников.