«Уфалейникель» выгоняет треть работников в простой

«Уфалейникель» (входит в ООО «Русникель»), второй производитель никеля в России, оказался на грани выживания из-за падения цен на продукцию. На заводе остановлены две печи из пяти, поэтому 730 работников из 2195 переводятся в режим простоя, то есть на 2/3 зарплаты, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

Точные сроки простоя пока не определены.

Как спасать градообразующее предприятие, 26 января решал консилиум: гендиректор «Уфалейникеля» Тимофей Сасыков и председатель профкома Александр Садырев, глава Верхнего Уфалея Вера Ускова и министр экономического развития региона Сергей Смольников. План выхода из кризиса чиновники собираются через неделю представить губернатору Борису Дубровскому.

Стоит отметить, что от ситуации на «Уфалейникеле» зависит судьба его свердловских собратьев по холдингу — Серовского рудника и «Режникеля». В общей сложности на трех предприятиях насчитывается 3,5 тысячи сотрудников.