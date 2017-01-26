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14:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске реконструируют театр оперы и балета

Последняя реконструкция проводилась более 50 лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Театр оперы и балета имени Глинки планируют реконструировать. Об этом было заявлено на заседании попечительского совета театра.

На совещании члены попечительского совета обсудили расширение и реконструкцию помещений здания. На сегодняшний день остро стоит проблема помещений для хранения декораций — необходимы пристрой на 1 этаже и цех для росписи тканей. Последняя реконструкция проводилась более 50 лет назад.

Дополнительное здание может появиться у театра уже к середине сентября этого года. Реконструкцию фасада и внутренней отделки основного здания театра попечительский совет планирует обсудить в марте на следующем заседании.

Напомним, губернатор Челябинской области распорядился убрать парковку у оперного театра.

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