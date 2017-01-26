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14:51 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцам напоминают о правилах оплаты потребленного электричества

С 1 января начали действовать изменения в Правила предоставления коммунальных услуг в части порядка начисления платы за электроэнергию.

Так, если потребитель не передает вовремя показания индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета электроэнергии, для него в два раза — с шести до трех месяцев — уменьшается период расчета по среднему объему. Если показания не передаются три месяца подряд, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2017 года размер повышающего коэффициента, применяемого при расчете платы за потребленный коммунальный ресурс для собственников, не установивших приборы учета при наличии технической возможности, увеличен до 1,5.

Также повышающий коэффициент используется в случаях, когда прибор учета потребления электроэнергии неисправен или своевременно не прошел поверку.

ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:

— при наличии прибора учета электроэнергии ежемесячно сообщать в ПАО «Челябэнергосбыт» фактические данные прибора учета и дату снятия любым удобным способом во избежание начисления по нормативу.

— при отсутствии прибора учета электрической энергии (при наличии технической возможности для установки) не откладывать установку счетчика.

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