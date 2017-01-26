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14:48 (мск), источник: Om1.ru

Земли возле парка Победы в Омске перемежевали ради новой гостиницы

Застройщику необходимо провести инженерные сети к планируемому гостиничному комплексу.

Проект межевания территории в границах улицы Суворова на публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства представило ООО «Техносканер», разработанный по заказу ООО «Суворов Парк», будущего торгово-развлекательного гостиничного комплекса, сообщили в пресс-службе депархитектуры. Бизнесмены предлагают внести изменения в планировку территории для последующего размещения инженерной инфраструктуры.

 — Будет строиться гостиничный комплекс, и сети нужны для того, чтобы он был обеспечен коммуникациями. Мы постараемся сделать так, чтобы эти сети никому не помешали, — прокомментировала заместитель директора ООО «Суворов Парк» Людмила Василевская.

Руководитель инженерной группы Эрнар Досалин, в свою очередь, пояснил, что проектом будут установлены новые границы земельных участков под сети энергообеспечения будущего объекта.

Замечание, которое получили разработчики от замдиректора профильного департамента Светланы Шевченко, единственно касалось того, чтобы они согласовали свой проект с новосибирским проектным институтом «СИБНИИ градостроительства». Тот тоже подал документы на перемежевание для застройки территории между аэропортом и парком Победы жилым массивом и офисами.

 — После устранения замечаний документация будет направлена на утверждение, — заключили в департаменте архитектуры администрации Омска.

Добавим, непосредственно в границах зеленой зоны парка Победы уже есть один гостиничный комплекс.

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