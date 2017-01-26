Объездную дорогу Дубки-Левадки планируют построить за полгода

Об этом шла речь на рабочем совещании с участием представителей ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и подрядной организации «Сивавтобан».

Объект «Объездная дорога Симферополя на участке Дубки-Левадки» входит в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Проект с положительным заключением вышел из Главгосэкспертизы в конце ноября. Как тогда сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, стоимость проекта объездной дороги — 2,5 миллиарда рублей.

«Строительно-монтажные работы на объекте “Дубки-Левадки” начнутся 1 февраля 2017 года. Окончание работ в соответствии с контрактом планируется 31 августа этого года», — сообщили в пресс-службе Службы автодорог.

Выездные рабочие совещания по вопросам строительства объекта с участием представителей заказчика, подрядчика, представителей стройконтроля, авторского надзора и других организаций, участвующих в производстве работ, будут проходить еженедельно, добавили в пресс-службе.