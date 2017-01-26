Инновационный энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС выведен на полную мощность

«На сегодняшний день закончены тепловые испытания турбогенератора и комплексное опробование блока “генератор — трансформатор” на различных уровнях мощности. Далее будут проведены 18 испытаний на уровне мощности 100%. Затем энергоблоку № 6 предстоит комплексное опробование в течение 15 суток, после чего он будет сдан в промышленную эксплуатацию», — сообщил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Как подчеркнули на АЭС, все испытания проходят в штатном режиме, никаких отклонений в работе оборудования нет.

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Всего было возведено пять энергоблоков — первый был пущен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 4 и 5.

С 2007 года в Нововоронеже ведется строительство двух новых блоков — №№ 6 и 7. Специалисты называют инновационные энергоблоки поколения 3+ полностью соответствующими постфукусимским требованиям МАГАТЭ по безопасности. Блок № 6 планируют сдать в этом году, завершение строительства блока № 7 запланировано на 2018 год.