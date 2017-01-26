В ОП РФ обсудили проект рекультивации Коркинского разреза. Карьер заполнят измельченными хвостами Томинского ГОК и водой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП РФ, проект рекультивации Коркинского разреза обсуждался на расширенном заседании комиссии по экологии и охране окружающей среды. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Валерий Серов отметил, что Коркинский угольный разрез в своем нынешнем состоянии представляет собой объект накопленного экологического вреда и источник повышенного негативного воздействия на окружающую среду. Он подчеркнул, что решение этой проблемы имеет не только региональное, но и федеральное значение.

Так, основную угрозу гражданам, проживающим вблизи разреза, представляют эндогенные пожары с выделением канцерогенов (бензапирена) в атмосферный воздух, а также активные деформационные процессы, разрушающие стенки разреза.

Напомним, рекультивировать Коркинский разрез предлагается за счет измельченных хвостов Томинского ГОК. «Такой закладочный материал может быть изготовлен в необходимом большом количестве и, по мнению ученых, эффективно “запечатать” полости подземных выработок, обеспечив прекращение попадания кислорода “питающего” эндогенные пожары, а также исключить развитие оползневых процессов и обрушение бортов», — отмечают в пресс-службе.

В настоящий момент проводятся инженерные изыскания и разрабатывается соответствующая проектная документация. Как сообщила представитель РМК Наталья Гончар, материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал — суглинок. Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии.

В частности, предполагается, что разрез будет заполнен закладочным материалом в объеме 500 млн кубических метров до уровня 140 метров от поверхности, а дальше водой. На это потребуется 23 года и к 2040 году на месте котлована должен образоваться большой пруд.

Научно-технические решения предлагаемой технологии в ходе заседания получили предварительное одобрение экспертов. При этом было отмечено обязательность проведения исчерпывающего комплекса исследований, а также сопровождение всех этапов реализации проекта программами экологического мониторинга и общественного контроля.

В результате комиссия ОП РФ подготовит соответствующие рекомендации, которые направят в профильные министерства, ведомства и организации.