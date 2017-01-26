В Омске безжалостно уничтожили партию санкционных яблок
Фрукты были перемаркированы, а происхождение яблок осталось неизвестным. Так и не удалось выяснить, откуда они прибыли.
Фрукты были перемаркированы, а происхождение яблок осталось неизвестным. Так и не удалось выяснить, откуда они прибыли.
Два дня назад на одной из плодовоовощной базе Омска был проведен карантинный фитосанитарный контроль. Во время мероприятия сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили подкарантинную продукцию — 75 килограмм яблок. Несмотря на то, что фрукты были свежими, на упаковке имелись явные признаки перемаркировки. Страна происхождения яблок осталась загадкой.
Согласно Указу президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 фрукты запрещено было ввозить и реализовывать. Всю партию свежих яблок изъяли и раздавили на территории собственника.
Как отметили в региональном Россельхознадзоре, в наступившем 2017 году в Омской области это первый случай выявления запрещенных продуктов растительного происхождения.
По данным ведомства, с начала введения санкций всего было уничтожено 49 партий фруктов и орехов общим весом 49,9 тонн. Уничтоженные миндаль, киви, апельсины, манго, яблоки, гранаты были выращены в Испании, Чехии, Нидерландах, Польше, США. В некоторых случаях установить