В Омске безжалостно уничтожили партию санкционных яблок

Два дня назад на одной из плодовоовощной базе Омска был проведен карантинный фитосанитарный контроль. Во время мероприятия сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили подкарантинную продукцию — 75 килограмм яблок. Несмотря на то, что фрукты были свежими, на упаковке имелись явные признаки перемаркировки. Страна происхождения яблок осталась загадкой.

Согласно Указу президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 фрукты запрещено было ввозить и реализовывать. Всю партию свежих яблок изъяли и раздавили на территории собственника.

Как отметили в региональном Россельхознадзоре, в наступившем 2017 году в Омской области это первый случай выявления запрещенных продуктов растительного происхождения.