Украина на три месяца ввела запрет на ввоз книг из РФ — издатель

Вместе с тем в харьковской таможне сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало, сообщает в четверг интернет-издание «Вести».

«С 1 января до 1 апреля запретили (ввоз книг — Ред.), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — сказал Афонин изданию.

По его словам, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из «временно-оккупированной территории». В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не будет касаться частных лиц. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.

Напомним, ПАСЕ в среду приняла большинством голосов резолюцию по функционированию демократических институтов в Украине, в которой, в частности, выразила обеспокоенность ущемлением оппозиции и проблемами с соблюдением прав человека.