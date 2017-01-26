В Волгоградской области принят ряд нововведений о льготах для инвесторов

В частности, с 1 января 2017 года снижены ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, с 20% до 10%. Данная льгота предоставляется организациям — участникам региональных инвестиционных проектов.

Для участников специальных инвестиционных контрактов снижение составляет 5%. При этом срок предоставления льготы не должен превышать 10 налоговых периодов.

Для справки. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) заключаются федеральными органами исполнительной власти, а статус участника регионального инвестиционного проекта присваивается организации, включенной в соответствующий реестр. Дополнительные требования для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов прописаны в проекте закона Волгоградской области «О реализации отдельных положений главы 3.3. Налогового кодекса Российской Федерации».

Внесены изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Здесь уточняется применение льготы, которая освобождает инвесторов от налога, если имущество создано или обновлено в ходе реализации инвестпроекта. Нововведения позволят воспользоваться данной налоговой преференцией организациям, осуществляющим крупные долгосрочные вложения. Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Принятые поправки в областной закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» направлены на уточнение условий предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона.

— Все законопроекты должны существенно оживить инвестиционную деятельность в нашем регионе, — считает председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарёв. — Мы ожидаем активизации инвесторов не только в отношении создания новых предприятий и объектов, но и в интересах модернизации уже действующих мощностей.

Привлечение инвестиций в экономику региона остается одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.

На недавнем совещании, посвященном межведомственному взаимодействию для выполнения задач по развитию экономического потенциала региона, Андрей Бочаров поручил облкомитету экономики до начала марта провести анализ всех реализуемых на территории Волгоградской области инвестиционных проектов. В том числе и тех, что стартовали в Волгограде и муниципальных образованиях. Затем специальная комиссия, которую возглавляет первый заместитель главы региона Александр Дорждеев, утвердит перечень приоритетных инвестпроектов. Также Андрей Бочаров напомнил о персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти за реализацию инвестпроектов.

По предварительным итогам 2016 года, объем инвестиций в основной капитал превысил 120 миллиардов рублей. Валовой региональный продукт Волгоградской области вырос на 4,6% до 814 миллиардов рублей. В истекшем году завершена реализация более 20 инвестпроектов в индустрии, АПК, строительстве, транспорте, причем базовые отрасли экономики развиваются с государственной поддержкой. В регионе действуют 43 инвестиционных соглашения на общую сумму более 417 миллиардов рублей, из которых освоено 238 миллиардов.

От реализации действующих проектов в бюджет области в 2015−16 годах перечислено 3,8 миллиарда рублей. Губернатором поставлена задача — в 2020 году достичь притока вложений в основной капитал в размере 319 миллиардов рублей и подойти к валовому региональному продукту в один триллион рублей.