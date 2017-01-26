Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Киев заявил о нежелании стать разменной картой для США и РФ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
9NASA показало посадку зонда на Титан
17:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области принят ряд нововведений о льготах для инвесторов

На заседании облдумы были приняты законопроекты, направленные на улучшение инвестиционного климата в регионе.

Источник: РИАЦ

В частности, с 1 января 2017 года снижены ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, с 20% до 10%. Данная льгота предоставляется организациям — участникам региональных инвестиционных проектов.

Для участников специальных инвестиционных контрактов снижение составляет 5%. При этом срок предоставления льготы не должен превышать 10 налоговых периодов.

Для справки. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) заключаются федеральными органами исполнительной власти, а статус участника регионального инвестиционного проекта присваивается организации, включенной в соответствующий реестр. Дополнительные требования для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов прописаны в проекте закона Волгоградской области «О реализации отдельных положений главы 3.3. Налогового кодекса Российской Федерации».

Внесены изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Здесь уточняется применение льготы, которая освобождает инвесторов от налога, если имущество создано или обновлено в ходе реализации инвестпроекта. Нововведения позволят воспользоваться данной налоговой преференцией организациям, осуществляющим крупные долгосрочные вложения. Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Принятые поправки в областной закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» направлены на уточнение условий предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона.

— Все законопроекты должны существенно оживить инвестиционную деятельность в нашем регионе, — считает председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарёв. — Мы ожидаем активизации инвесторов не только в отношении создания новых предприятий и объектов, но и в интересах модернизации уже действующих мощностей.

Привлечение инвестиций в экономику региона остается одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.

На недавнем совещании, посвященном межведомственному взаимодействию для выполнения задач по развитию экономического потенциала региона, Андрей Бочаров поручил облкомитету экономики до начала марта провести анализ всех реализуемых на территории Волгоградской области инвестиционных проектов. В том числе и тех, что стартовали в Волгограде и муниципальных образованиях. Затем специальная комиссия, которую возглавляет первый заместитель главы региона Александр Дорждеев, утвердит перечень приоритетных инвестпроектов. Также Андрей Бочаров напомнил о персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти за реализацию инвестпроектов.

По предварительным итогам 2016 года, объем инвестиций в основной капитал превысил 120 миллиардов рублей. Валовой региональный продукт Волгоградской области вырос на 4,6% до 814 миллиардов рублей. В истекшем году завершена реализация более 20 инвестпроектов в индустрии, АПК, строительстве, транспорте, причем базовые отрасли экономики развиваются с государственной поддержкой. В регионе действуют 43 инвестиционных соглашения на общую сумму более 417 миллиардов рублей, из которых освоено 238 миллиардов.

От реализации действующих проектов в бюджет области в 2015−16 годах перечислено 3,8 миллиарда рублей. Губернатором поставлена задача — в 2020 году достичь притока вложений в основной капитал в размере 319 миллиардов рублей и подойти к валовому региональному продукту в один триллион рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главам муниципалитетов рекомендовано усилить взаимодействие с бизнесом
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Клименко опроверг свои слова об ограничении интернета в России
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Самое маленькое жилье в Москве подешевело на 10%
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь