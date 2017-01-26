Лукашенко о зарплате в 500$: выйдем на нее — дальше давить не буду

Глава государства требует довести среднюю зарплату по стране до уровня в 500 долларов. Беспрекословно исполнить это требование велела и глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова.

У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень. Средняя зарплата в 500 долларов — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500 долларов.

Президент отметил, что скептики этой идеи есть и в правительстве, однако в этом отношении глава государства непреклонен.

«Невозможно — клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер привел в пример некоторые страны, где доходы богатых заметно превышают доходы беднейших слоев населения.