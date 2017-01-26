НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 году

По ожиданиям Нацбанка, в 2018 году рост ВВП соствит 3%.

В конце октября 2016 года Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 2,5% с 3% в связи с пересмотром ожиданий относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.