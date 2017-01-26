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15:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 году

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до уровня 2,8% с 2,5%, прогнозируемых ранее, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

Источник: "РИА Новости" Украина

По ожиданиям Нацбанка, в 2018 году рост ВВП соствит 3%.

В конце октября 2016 года Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 2,5% с 3% в связи с пересмотром ожиданий относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.

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