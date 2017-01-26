Подписано соглашение с первым резидентом ТОР «Тольятти» — ООО «АКОМ-Индастриал»

ООО «АКОМ-Индастриал» намерен создать серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей (в том числе по современным технологиям AGM, GEL) с целью импортозамещения. Планируется, что, при одинаковых технических характеристиках, стоимость продукции ООО «АКОМ-Индастриал» будет существенно ниже зарубежных аналогов.

Ключевыми потребителями продукции могут стать — ОАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ГК «РОСАТОМ», ОАО «РЖД».

Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд. руб., в том числе объем капитальных вложений — 959,5 млн. рублей. Реализация проекта будет осуществляться за счет собственных средств инвестора и поддержки Фонда развития моногородов.

В 2019 году компания планирует выпустить первую продукцию. В результате, будет создано 73 новых рабочих места.