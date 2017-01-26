В Воронеже «заморозили» проект строительства жилой высотки около Северного моста

Высотка в 20 этажей должна была появиться на улице Остужева — около водохранилища перед скандальным аквапарком Fishka. Монолитный дом был рассчитан на 228 квартир. Всего планировалось 19 жилых этажей. На каждом из них — 6 двухкомнатных квартир, 3 однокомнатные и 3 студии.

Сообщалось, что разрешение в декабре 2016 года получило ООО «Ремстрой», а ввести дом в эксплуатацию собирались в начале 2019 года. Но недавно информация о строительстве этого дома пропала с сайта компании.

«Мы притормозили этот проект, — цитирует «Коммерсант» директора ООО «Новострой-Воронеж» и руководителя отдела продаж группы Максима Куницына.

У ГК «Новострой» уже есть несколько объектов в видовых местах Воронежа. По данным издания, примечательна история выдачи разрешений на их строительство. Сообщается, что в документации, на дом по улице Массалитинова, 16, есть приложение, в котором существенно изменены технико-экономические показатели объекта: увеличили общую площадь здания, квартир и этажность.

Вся документация была выдана и заверена руководителем городского управления строительной политики Виктором Владимировым. Издание поясняет, что ГК «Новострой» ранее владел как раз Виктор Владимиров. Но он вышел из бизнеса до вступления в должность.

Отметим, что недавно чиновников мэрии раскритиковал за «архитектурный бандитизм» губернатор Алексей Гордеев. А буквально через день стало известно о задержании по подозрению в получении крупной взятки главного архитектора города Антона Шевелева. Чиновника накануне отправили на 2 месяца под домашний арест, а сегодня стало известно, что Антон Шевелев ушел в отставку.