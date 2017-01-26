Гонтарева сообщила, что МВФ в ближайшее время выделит четвертый транш

«Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали, поэтому я считаю, что очень скоро подпишем меморандум, и МВФ объявит дату заседания совета директоров … У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано», — сказала Гонтарева во время брифинга, сообщает 112.ua.

По словам Гонтаревой, технические детали сейчас дорабатываются в правительстве, и, по ее ожиданиям, в ближайшее время будет возобновлено сотрудничество с МВФ. Глава НБУ не видит проблем, которые могли бы помешать МВФ выделить Украине очередной транш, и он может быть выделен в ближайшее время.

Пресс-служба регулятора в то же время сообщает, что получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с МВФ позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21300000000 долл. и на конец 2018 года — до 27,1 млрд долл.

«Дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года», — сказано в сообщении.

Отметим, что Украина рассчитывает на получение еще 8 траншей кредита по программе Extended Fund Facility (EFF) от Международного валютного фонда на сумму 9900000000 долларов до конца 2018 года.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард уверена, что завершение согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отметил, что четвертый транш в рамках кредитной программы Международного валютного фонда Украина получит в начале февраля.