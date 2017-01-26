Борис Дубровский оценил работу кусинских предприятий, которые станут точкой роста

«Предприятия, которые я сегодня посетил построены на базе старых производств, это настоящий малый бизнес», — отметил губернатор. Штат работников составляет 50 до 200 человек, объем реализации продукции в прошлом году — от 30 до 90 миллионов рублей.

БытОбувьСервис производит специальную обувь для работников промышленных предприятий, силовых структур, также сотрудничает с крупными производителями спецодежды. В 2016 году объем производства вырос на 40%. В течение 2016−2017 годов на модернизацию производства запланировано направить порядка 11 миллионов рублей.

Предприятия «Прибор» и «Часкомплект» выпускают измерительные приборы, применяемые при производстве гражданской продукции, а также в оборонной технике, газовой, нефтяной и железнодорожной промышленности.

Кроме того, губернатор познакомился с производством продуктов питания глубокой заморозки на ВКУСАедоFF. Предприятие наращивает объемы производства с 2008 года. В последние годы здесь были установлены современные производственные линии, которые позволили значительно расширить ассортимент продукции и рынок сбыта.

По мнению главы региона, нужно поддерживать именно такие предприятия, которые инвестируют в развитие, создают рабочие места, из года в год наращивают производства. «Они не избалованы вниманием властей, но именно они — наша точка роста. Правительство области будет делать все необходимое, чтобы поддерживать их», — подчеркнул Борис Дубровский.

Также губернатору презентовали горнолыжный комплекс «Евразия» и инвестпроект по созданию на его базе круглогодичного центра отдыха.