В Нижегородской области число микрокредитных организаций уменьшилось на 20%

Число МФО в Нижегородской области снижается уже не первый год. По итогам минувшего года в нашем регионе их сталось 52, а в 2015 году было 65. Такие данные приводит Волго- Вятское ГУ Центробанка России.

Но, несмотря на это, объемы выданных этими организациями займов выросли. Так, за первые 9 месяцев 2016 года выдано 3,93 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом процент займов вырос на 11,7%.

Количество жалоб на МФО по сравнению с 2015 годом растет. Связывают это с тем, что повышается финансовая грамотность населения.