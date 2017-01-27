В Нижегородской области власти установили прожиточный минимум в размере 8639 рублей

В Нижегородской области прожиточный минимум за IV квартал 2016 года установлен в размере 8639 рублей на душу населения. Информация об этом размещена на сайте минсоцполитики региона со ссылкой на постановление облправительства.

В том числе для трудоспособного населения он составляет 9282 рубля, для пенсионеров — 7158 рублей, для детей — 8802 рубля.

На III квартал 2016 прожиточный минимум составлял 8729 рублей. Таким образом, он снизился на 90 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета.