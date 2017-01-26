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21:51 (мск), источник: РИА Новости

США заключили первые контракты о продаже нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Офис американского министерства энергетики США по ископаемым ресурсам в среду заключил контракты на первую из нескольких запланированных продаж сырой нефти из стратегического резерва, сообщает Минэнерго.

Источник: РИА Новости

«Вчера офис американского министерства энергетики по ископаемым ресурсам заключил контракты для первой из нескольких продаж сырой нефти из стратегического резерва», — говорится в сообщении.

В начале января министерство энергетики США объявило о начале процесса продажи нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов.

Согласно сообщению, Минэнерго продаст до 8 миллионов баррелей нефти из трех стратегических мест хранения. В частности, из хранилища Bryan Mound будет продано до 3 миллионов баррелей, такой же объем нефти планируется реализовать из хранилища Big Hill. Еще до 2 миллионов баррелей нефти планируется продать из West Hackberry.

Тендерные предложения на покупку нефти ведомство принимало до 17 января. Поставки нефти планируется провести в марте-апреле.

В декабре конгресс США принял резолюцию о продолжении финансирования текущих государственных расходов. Она, в том числе, позволяет Минэнерго США продать часть нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов. Вырученные средства должны пойти на улучшение инфраструктуры, связанной со стратегическими нефтяными резервами, в рамках соответствующей программы модернизации (SPR Modernization program).

Комментарии
6
АЛЕКСАНДР БАХМУТ
Все намного прозаичнее. На рынок выбрасывается нефть с заканчивающимся " сроком годности ".По истечении данного срока становится невозможным разделить её на фракции. Иначе говоря , нефть становится "мёртвой". Информация о продаже из стратегических запасов стала причиной роста цены на биржах. Старая нефть не конкурент свежей на мировом рынке. А вот откачка её из запасников говорит о том , что после продажи части резерва придётся запасники заполнять и спрос на черное золото резко возрастёт.Поэтому ценник пошёл в гору уже сейчас.
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SHEF
АБ не забегал?
где он шляется....
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Олег Д
Всё. Сливаются...
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