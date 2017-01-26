США заключили первые контракты о продаже нефти из стратегического резерва

«Вчера офис американского министерства энергетики по ископаемым ресурсам заключил контракты для первой из нескольких продаж сырой нефти из стратегического резерва», — говорится в сообщении.

В начале января министерство энергетики США объявило о начале процесса продажи нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов.

Согласно сообщению, Минэнерго продаст до 8 миллионов баррелей нефти из трех стратегических мест хранения. В частности, из хранилища Bryan Mound будет продано до 3 миллионов баррелей, такой же объем нефти планируется реализовать из хранилища Big Hill. Еще до 2 миллионов баррелей нефти планируется продать из West Hackberry.

Тендерные предложения на покупку нефти ведомство принимало до 17 января. Поставки нефти планируется провести в марте-апреле.

В декабре конгресс США принял резолюцию о продолжении финансирования текущих государственных расходов. Она, в том числе, позволяет Минэнерго США продать часть нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов. Вырученные средства должны пойти на улучшение инфраструктуры, связанной со стратегическими нефтяными резервами, в рамках соответствующей программы модернизации (SPR Modernization program).