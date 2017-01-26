Трамп пообещал вернуть фразе «Made in USA» былое величие

«У нас много хороших новостей, которые стали приходить еще до начала моего вступления в должность. У нас есть хорошие новости от Ford, Lockheed Martin, Boeing. И вы увидите еще больше в ближайшее время», — заявил Трамп на встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии. Выступление президента транслировали американские телеканалы.

«Мы будем создавать миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест, устранив экономические барьеры, которые мешали нам конкурировать. Центральная часть этой повестки дня — глубокая налоговая реформа, которая серьезно сократит налоги для среднего класса и всего американского бизнеса», — добавил он.

По его словам, новый кабмин будет работать над упрощением выдачи кредитных ресурсов для американского бизнеса.

«Мы планируем вернуть величие фразе “сделано в США”. У нас это было, у нас этого больше нет», — заявил Трамп.