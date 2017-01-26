Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Любители кофе живут дольше остальных
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: СФ указал Киеву место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
22:49 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал вернуть фразе «Made in USA» былое величие

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что вернет величие фразе «Made in USA» (сделано в США) и все больше американских брендов будут переводить предприятия и создавать рабочие места у себя на родине.

Источник: AP 2016

«У нас много хороших новостей, которые стали приходить еще до начала моего вступления в должность. У нас есть хорошие новости от Ford, Lockheed Martin, Boeing. И вы увидите еще больше в ближайшее время», — заявил Трамп на встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии. Выступление президента транслировали американские телеканалы.

«Мы будем создавать миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест, устранив экономические барьеры, которые мешали нам конкурировать. Центральная часть этой повестки дня — глубокая налоговая реформа, которая серьезно сократит налоги для среднего класса и всего американского бизнеса», — добавил он.

По его словам, новый кабмин будет работать над упрощением выдачи кредитных ресурсов для американского бизнеса.

«Мы планируем вернуть величие фразе “сделано в США”. У нас это было, у нас этого больше нет», — заявил Трамп.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Будем только рады! Но, все-равно, круче, чем made in Germany ничего по качеству нет и не будет!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бойцы «Грузинского легиона» самовольно покинули позиции в Донбассе
США продают нефть из стратегического резерва
Клименко опроверг свое заявление об ограничении интернета в РФ
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа
Ученые создали химеру свиньи и человека
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь