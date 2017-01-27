Скандал у симферопольского МФЦ стал поводом для тщательных проверок

Тематика «нежная» и нервная: земля и недвижимость, права и собственность. Известно и то, что скандал спровоцировали торговцы талонами, деляги, которые снуют вокруг очередей. Таким — любой дефицит и неудобства — на пользу, а порядок и график — ставят крест на «заработках». В истории будут разбираться и правоохранители, и структуры правительства Крыма, в частности, министерство внутренней политики, информации и связи РК. Об этом Крыминформу сообщил руководитель министерства — вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Вице-премьер выразил благодарность руководителю МВД Крыма за содействие и оперативность в оказании помощи на месте. Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Безусловно, все необходимые данные будут нами предоставлены, включая записи наружного и внутреннего видеонаблюдения. Мне кажется, сегодня мы должны предпринять все действия для того, чтобы этих провокаторов, торговцев и мошенников задержать, — отметил вице-премьер. — Как минимум МФЦ нанесен ущерб: поломаны двери, терминалы, и за это кто-то должен ответить. Тем более, что это всё одни и те же лица, они давно известны. Дмитрий Полонский напомнил, что в прошлом году совместными усилиями Антикоррупционного комитета РК и правоохранительных органов была поймана группа людей, которые занимались перепродажей талонов электронной очереди. На какое-то время это остудило пыл торговцев, однако сейчас страх немного рассеялся, и они опять пытаются взяться за старое. Думаю, что в данном случае мяч на половине поля правоохранителей, и они предпримут все возможное для того, чтобы выявить и наказать виновных в сложившейся ситуации, — рассказал Дмитрий Полонский. — Чем больше мы закручиваем гайки так называемым торговцам талонами, чем более плотно мы противодействуем различным фальсификациям и проводим такую тщательную работу с Госкомрегистром, тем большее недовольство вызываем у этой категории граждан. И сегодняшняя ситуация, спровоцированная в нашем Многофункциональном центре в Симферополе — яркое тому подтверждение. Он подчеркнул, что наряду с расследованием правоохранителей мининформ проведет внутренние проверки. Мы проведем свою внутреннюю проверку по этим фактам. Если будет выявлено, что кто-то из сотрудников МФЦ тоже причастен к этой ситуации — ее провокации или сотрудничеству с этими мошенниками — то примем самые жесткие меры. Мы в этом плане всегда отличались четкостью своей позиции. Поэтому если кто-то внутри пособничал и сотрудничал с мошенниками, он будет незамедлительно наказан, — заверил Полонский. Глава мининформа призвал крымчан не поддаваться и не реагировать на провокации мошенников и заверил, что многофункциональные центры будут работать в обычном режиме. Ни в коем случае не следует обращаться к мошенникам за сомнительными услугами, а просто получать талон, пользоваться электронной очередью и абсолютно безоплатно получать все услуги. Все провокации идут из-за того, что заработок мошенников пошел на серьезную убыль, но мы не допустим возобновления этой позорящей Крым практики, — заявил Д. Полонский. Добавить к вышеизложенному можно немного. Любые неудобства и преграды будут порождать «теневые схемы», соблазны решить все быстро, «малой кровью», минуя установленный порядок. Очереди — самая благодатная среда для такого рода нарушений. Сами по себе талоны «электронной очереди» — прогресс, но без контроля и свободного доступа к терминалам, без грамотности обращающихся граждан — все это пшик. Половина людей и ведать не ведают, как работают терминалы. Как минимум, треть обращающихся — привычна к «живой очереди». Очень много людей что в Госкомрегистр, что в МФЦ приходит «только спросить». И они тоже создают толкучку и очереди. А, главное, недостаток информации. В Интернете можно узнать все. Но, посмотрите, кто приходит в МФЦ: по возрасту и социальным группам? Это не активные пользователи Сети, это обычные немолодые люди.

Очевидно, что, кроме тщательных разбирательств и наказаний провокаторов надо: увеличить число работающих «окон» в МФЦ, особенно для получения документов по линии Госкорегистра,

увеличить число электронных терминалов по выдаче талонов,

уменьшить время, отведенное «нормативно» на обслуживание одного посетителя, прием, выдачу документов и тд,

у каждого терминала должен дежурить компетентный и общительный работник МФЦ,

необходимы информационные стенды с крупным шрифтом и простыми, понятными каждому предложениями, с исчерпывающей информацией по самым распространенным обращениям,

необходимы справочные окна (у входа в каждый МФЦ), опять же с компетентными и общительными сотрудниками,