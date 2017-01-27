Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
09:01 (мск), источник: Крым Press

Скандал у симферопольского МФЦ стал поводом для тщательных проверок

Скандал у симферопольского МФЦ получил широкий резонанс. Предварительная причина давки и возмущения людей — нехватка талонов на получение услуг Госкомрегистра.

Тематика «нежная» и нервная: земля и недвижимость, права и собственность. Известно и то, что скандал спровоцировали торговцы талонами, деляги, которые снуют вокруг очередей. Таким — любой дефицит и неудобства — на пользу, а порядок и график — ставят крест на «заработках». В истории будут разбираться и правоохранители, и структуры правительства Крыма, в частности, министерство внутренней политики, информации и связи РК. Об этом Крыминформу сообщил руководитель министерства — вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Вице-премьер выразил благодарность руководителю МВД Крыма за содействие и оперативность в оказании помощи на месте. Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Безусловно, все необходимые данные будут нами предоставлены, включая записи наружного и внутреннего видеонаблюдения. Мне кажется, сегодня мы должны предпринять все действия для того, чтобы этих провокаторов, торговцев и мошенников задержать, — отметил вице-премьер. — Как минимум МФЦ нанесен ущерб: поломаны двери, терминалы, и за это кто-то должен ответить. Тем более, что это всё одни и те же лица, они давно известны. Дмитрий Полонский напомнил, что в прошлом году совместными усилиями Антикоррупционного комитета РК и правоохранительных органов была поймана группа людей, которые занимались перепродажей талонов электронной очереди. На какое-то время это остудило пыл торговцев, однако сейчас страх немного рассеялся, и они опять пытаются взяться за старое. Думаю, что в данном случае мяч на половине поля правоохранителей, и они предпримут все возможное для того, чтобы выявить и наказать виновных в сложившейся ситуации, — рассказал Дмитрий Полонский. — Чем больше мы закручиваем гайки так называемым торговцам талонами, чем более плотно мы противодействуем различным фальсификациям и проводим такую тщательную работу с Госкомрегистром, тем большее недовольство вызываем у этой категории граждан. И сегодняшняя ситуация, спровоцированная в нашем Многофункциональном центре в Симферополе — яркое тому подтверждение. Он подчеркнул, что наряду с расследованием правоохранителей мининформ проведет внутренние проверки. Мы проведем свою внутреннюю проверку по этим фактам. Если будет выявлено, что кто-то из сотрудников МФЦ тоже причастен к этой ситуации — ее провокации или сотрудничеству с этими мошенниками — то примем самые жесткие меры. Мы в этом плане всегда отличались четкостью своей позиции. Поэтому если кто-то внутри пособничал и сотрудничал с мошенниками, он будет незамедлительно наказан, — заверил Полонский. Глава мининформа призвал крымчан не поддаваться и не реагировать на провокации мошенников и заверил, что многофункциональные центры будут работать в обычном режиме. Ни в коем случае не следует обращаться к мошенникам за сомнительными услугами, а просто получать талон, пользоваться электронной очередью и абсолютно безоплатно получать все услуги. Все провокации идут из-за того, что заработок мошенников пошел на серьезную убыль, но мы не допустим возобновления этой позорящей Крым практики, — заявил Д. Полонский. Добавить к вышеизложенному можно немного. Любые неудобства и преграды будут порождать «теневые схемы», соблазны решить все быстро, «малой кровью», минуя установленный порядок. Очереди — самая благодатная среда для такого рода нарушений. Сами по себе талоны «электронной очереди» — прогресс, но без контроля и свободного доступа к терминалам, без грамотности обращающихся граждан — все это пшик. Половина людей и ведать не ведают, как работают терминалы. Как минимум, треть обращающихся — привычна к «живой очереди». Очень много людей что в Госкомрегистр, что в МФЦ приходит «только спросить». И они тоже создают толкучку и очереди. А, главное, недостаток информации. В Интернете можно узнать все. Но, посмотрите, кто приходит в МФЦ: по возрасту и социальным группам? Это не активные пользователи Сети, это обычные немолодые люди.

Очевидно, что, кроме тщательных разбирательств и наказаний провокаторов надо: увеличить число работающих «окон» в МФЦ, особенно для получения документов по линии Госкорегистра,

увеличить число электронных терминалов по выдаче талонов,

уменьшить время, отведенное «нормативно» на обслуживание одного посетителя, прием, выдачу документов и тд,

у каждого терминала должен дежурить компетентный и общительный работник МФЦ,

необходимы информационные стенды с крупным шрифтом и простыми, понятными каждому предложениями, с исчерпывающей информацией по самым распространенным обращениям,

необходимы справочные окна (у входа в каждый МФЦ), опять же с компетентными и общительными сотрудниками,

основным критерием работы МФЦ должно стать не число обращений граждан, а количество решенных вопросов, выданных документов и т. д. Мы знаем, что и Сергей Аксёнов, и Дмитрий Полонский, и правоохранители, если пообещали, то разберутся. Верим, что подобный скандал у Симферопольского МФЦ не повторится никогда. Надеемся, что МФЦ и прочие структуры, обязанные решать вопросы с документами, оформлениями и тп, заработают на все 100%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правдивая история от украинца, побывавшего на отдыхе в Ялте
Трамп: «Мы должны поладить с Россией»
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Составлен рейтинг городов с дешевым арендным жильем
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь