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03:21 (мск), источник: РИА Новости

Аналитик рассказал о последствиях введения США налога на импорт из Мексики

МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Возможное введение США налога на импорт из Мексики не сильно ударит по мексиканским поставкам в соседнюю страну, считает финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что за строительство стены на мексиканской границе можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики.

«Да, некоторые товары от этого пострадают, но, в целом, введение такого налога объемы импорта не снизит, как и не нанесет сильного урона импорту, так как для США мексиканский импорт и так весьма дешев», — заявил Руис Дуран РИА Новости.

В то же время эксперт отметил, что подобные меры поставят под вопрос само существование созданного еще в 1994 году соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, так как сейчас в рамках этого договора налогов на торговлю между США, Канадой и Мексикой нет. «Чтобы более точно прогнозировать, нужно подождать итогов переговоров, которые ведут в Вашингтоне главы МИД и минэкономики Мексики, тогда будет понятно, надо ли стране выходить из NAFTA», — заметил Руис Дуран.

Финансовый аналитик не исключил также, что своим жестким поведением по отношению к Мексике Дональд Трамп пытается дать понять другим странам, что может произойти, если они не будут играть по правилам США. «Думаю, что он (Трамп) решил сделать это, используя Мексику как пример, чтобы другие поняли, как себя вести», — сказал Руис Дуран.

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