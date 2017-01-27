Дважды за год вырастет минимальная зарплата в Иркутской области

Размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды — с 1 апреля и с 1 июля. Как сообщает 26 января пресс-служба правительства Иркутской области, с 1 апреля размер минимальной заработной платы у работников бюджетной сферы южных районов Иркутской области составит 8 798 рублей, с 1 июля он увеличится до 9 286 рублей. В северных районах суммы составят 11 369 и 12 000 рублей соответственно. С 1 апреля минимальные зарплаты составят 90% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркутской области, а с 1 июля — 95%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата работников бюджетной сферы достигнет 100% величины прожиточного минимума. Во внебюджетном секторе экономики минимальные зарплаты уже приравнены к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Иркутской области.

Повышение размера минимальной зарплаты в регионе предусматривает соглашение, которое подписали председатель правительства Иркутской Александр Битаров, председатель Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин и президент региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алексей Соболь. Действие соглашения обеспечит повышение заработной платы более 112 тыс. человек.

«Я считаю, что подписание соглашения — большое достижение, — сказал Александр Битаров. — В мае прошлого года мы подписали первое с 2011 года соглашение об увеличении минимальной заработной платы и вышли на уровень 85% от прожиточного минимума, сегодня подписано новое соглашение, в котором правительство Иркутской области берёт на себя обязательства к 1 января 2018 установить размер минимальной заработной платы на уровне 100%, от прожиточного минимума».