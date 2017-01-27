Строительство Крымского моста отодвинуло на второй план возведение моста в Братске

Об этом 26 января 2017 года на пресс-конференции сообщил член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталий Шуба. «Сумма средств, которая требуется для строительства моста в Братске, очень серьёзная, поэтому государство расставило приоритеты — сегодня это Крымский мост, а затем объекты, которые требуют государственного финансирования, но стоят вторыми в очереди», — пояснил Виталий Шуба. Сенатор пояснил, что для строительства моста в Братске потребуется от 40 до 70 млрд рублей в ценах 2016 года.

Вопрос необходимости строительства моста в Братске поднимался несколько лет подряд. «Это нужно сделать, — отмечает Виталий Шуба. — Это единственная в мире водонапорная плотина, которая ежедневно пропускает два вида транспортных потоков — автомобильный и железнодорожный. Это не может не влиять на долговечность плотины». Сенатор также заметил, что специалисты компании «Иркутскэнерго», которая эксплуатирует плотину, сообщают, что необходимо минимизировать возможные риски, то есть вывести транспортные потоки за пределы плотины, а желательно за пределы городской черты, чтобы также сократить экологическую нагрузку на жилой район Энергетик в Братске.

Виталий Шуба сообщает, что он продолжает отстаивать и лоббировать этот проект. «Есть норма закона, которую сегодня пытаются изменить. Она является определенным рычагом давления на правительство России. Эта норма закона говорит следующее: при прохождении железнодорожного транспорта через плотину, необходимо определить место, где будет проводиться досмотр перевозимого груза», — сказал Виталий Шуба. По его словам, сейчас такого места не определено, что вызывает определенные опасения.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией началась реализация проекта строительства моста через Керченский пролив. Строительство моста, по которому будет ездить как автомобильный, так и железнодорожный транспорт, завершиться в 2019 году.