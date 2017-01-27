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05:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Строительная компания в Хабаровском крае оштрафована на 21 млн рублей за взятку чиновнику

За покровительство со стороны должностных лиц администрации директор компании заплатит 1,3 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью «Малахит» дела об административных правонарушениях, по факту незаконной передачи денег от имени юридического лица должностному лицу в крупном размере. Директор компании передал замглавы администрации Советской Гавани более 1,3 млн рублей за общее покровительство, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В ходе надзора прокуратура установила, что администрация городского поселения «Город Советская Гавань» Хабаровского края в 2013 году заключила со строительной организацией ООО «Малахит» муниципальные контракты на выполнение работ по сейсмоусилению многоквартирных домов.

После этого директор указанной организации передал заместителю главы администрации по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешних связей взятку в общей сумме свыше 1,3 млн рублей за общее покровительство и совершение действий в пользу ООО «Малахит» со стороны должностных лиц администрации.

Впоследствии, исполняя контракты, директор указанной подрядной организации изменил ранее утвержденные проекты по монтажу фасадных панелей и комплектующих к ним, указав завышенные сведения о стоимости материалов.

Кроме того, директор ООО «Малахит» через заместителя главы администрации города передал в качестве коммерческого подкупа 280 тысяч рублей представителю ООО «ЭкспертСтрой ДВ», который осуществлял контроль за сроками, качеством и этапами выполнения работ на строительном объекте за подписание документов, содержащих недостоверные сведения о выполненных работах.

Затем директор ООО «Малахит» предоставил к оплате фиктивные документы, которые администрацией городского поселения были приняты и строительной организации перечислено свыше 38 млн рублей при фактически понесенных и подтвержденных затратах на сумму около 18 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры края ООО «Малахит» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 21 млн рублей.

Также, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении директора ООО «Малахит» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В отношении должностного лица администрации — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 204 УК РФ (пособничество в коммерческом подкупе), в отношении представителя ООО «ЭкспертСтрой ДВ» — по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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