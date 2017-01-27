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05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиасообщение с Норильском может резко осложниться

В заполярный город смогут летать только самолеты малой авиации.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» может резко затруднить летнее авиасообщение с Заполярьем. Воздушная гавань сможет принимать только самолеты малой авиации. Об этом пишет «Ъ».

По данным источника, базовый перевозчик аэропорта — «Нордстар» — с июня по сентябрь обслужит лишь 128 тыс. пассажиров, что составит 60% от обычного потока. Сейчас рассматривается возможность полетов на самолетах Embraer 170LR, которые могут приземляться на укороченных ВПП. Однако для этого необходимо сертифицировать аэропорт, на что может уйти минимум месяц.

Ранее в Росавиации сообщили, что «Нордстар» получит субсидии из федерального бюджета на осуществление полетов. В ведомстве также добавили, что на этой неделе в Красноярске состоялось совещание о готовности авиакомпаний к летним полетам в Норильск. Планируется установить единую стоимость билетов «в интересах жителей».

Представители аэропорта подчеркнули, что расписание на лето еще корректируется. Пока известно, что аэропорт сможет принимать самолеты Ан-24, Ан-26 и ATR-42. Не исключается выход на местный рынок еще одной авиакомпании, что позволило бы смягчить ситуацию, отметили в аэропорту.

«Норильск» является единственным аэропортом, который может принимать дальние рейсы в Заполярье. Поскольку район имеет ограниченную транспортную доступность, сообщение с «Большой землей» осуществляется только по воздуху,

Реконструкция аэропорта идет с лета прошлого года. Тогда самолеты выполняли рейсы в обычном режиме.

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