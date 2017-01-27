Хабаровские бизнесмены отправятся в Сеул на переговоры с потенциальным инвестором аквапарка

Представители группы компаний «Невада» отправятся в Сеул, чтобы обсудить с потенциальным инвестором (компанией Meritz) вопрос о его участии в строительстве хабаровского аквапарка. Получит ли проект иностранное финансирование, пока неизвестно, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что ранее проект аквапарка собирались реализовывать два инвестора: группа компаний «Невада» (30% расчетных средств) и южнокорейская компания Meritz (70% вложений), однако из-за административных барьеров иностранный инвестор отказался вкладывать деньги в строительство объекта. После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева проект был доработан, замечания устранены, застройщику (компании «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что компания попытается вернуть корейского инвестора.

Сегодня стало известно, что очные переговоры начнутся на следующей неделе.

«Сейчас ведутся самые активные переговоры. На следующей неделе намечена очная встреча в Сеуле. Поедут туда наши переговорщики. Пока конкретных результатов еще нет», — рассказала руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре группы компаний «Невада» Ольга Егорова.