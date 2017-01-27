Хабаровские бизнесмены отправятся в Сеул на переговоры с потенциальным инвестором аквапарка
Поездка намечена на конец месяца.
Поездка намечена на конец месяца.
Представители группы компаний «Невада» отправятся в Сеул, чтобы обсудить с потенциальным инвестором (компанией Meritz) вопрос о его участии в строительстве хабаровского аквапарка. Получит ли проект иностранное финансирование, пока неизвестно, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что ранее проект аквапарка собирались реализовывать два инвестора: группа компаний «Невада» (30% расчетных средств) и южнокорейская компания Meritz (70% вложений), однако
Сегодня стало известно, что очные переговоры начнутся на следующей неделе.
«Сейчас ведутся самые активные переговоры. На следующей неделе намечена очная встреча в Сеуле. Поедут туда наши переговорщики. Пока конкретных результатов еще нет», — рассказала руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре группы компаний «Невада» Ольга Егорова.