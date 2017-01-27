Как распознать фальшивую купюру, рассказали в Нацбанке РК

В Казахстане отсутствуют качественные подделки национальной валюты, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

Как рассказала руководитель Управления по работе с наличными деньгами Нацбанка Тогжан Абишева, все подделки тенге выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге. Они без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал такую банкноту не принимает, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой.

За 2016 год на экспертизу в Нацбанк поступило 3 469 сомнительных купюр на 10 миллионов 744 тысячи 680 тенге. Из них 928 купюр на сумму два миллиона 67 тысяч 70 тенге имели признаки подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных знаков уменьшилось на 145 штук.

«В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении. На них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами Национального Банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге образца 2012 года (28 процентов от общего количества выявленных подделок), 155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16 процентов от общего количества выявленных подделок)», — уточнила она.

Абишева сообщила, что тенге чаще всего подделывают с применением лазерного принтера. По ее словам, реже встречаются поддельные банкноты, состоящие из двух склеенных частей, одна из которых подлинная, а вторая отпечатана на струйном принтере.

«При этом на части банкноты, отпечатанной с помощью струйного принтера, отсутствует ультрафиолетовая защита, а в видимом свете виден четкий след от склеивания двух листов. Также в 2016 году появились новые виды подделок банкнот номиналом 1000 тенге 2014 года. Данные банкноты отпечатаны на струйном принтере. Защитная нить и элемент “Спарк” имитированы лаком для ногтей с блестками», — добавила она.