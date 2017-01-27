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08:00 (мск), источник: Tengrinews

Как распознать фальшивую купюру, рассказали в Нацбанке РК

За подделку тенге предусмотрено лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: Tengrinews

В Казахстане отсутствуют качественные подделки национальной валюты, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

Как рассказала руководитель Управления по работе с наличными деньгами Нацбанка Тогжан Абишева, все подделки тенге выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге. Они без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал такую банкноту не принимает, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой.

За 2016 год на экспертизу в Нацбанк поступило 3 469 сомнительных купюр на 10 миллионов 744 тысячи 680 тенге. Из них 928 купюр на сумму два миллиона 67 тысяч 70 тенге имели признаки подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных знаков уменьшилось на 145 штук.

«В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении. На них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами Национального Банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге образца 2012 года (28 процентов от общего количества выявленных подделок), 155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16 процентов от общего количества выявленных подделок)», — уточнила она.

Абишева сообщила, что тенге чаще всего подделывают с применением лазерного принтера. По ее словам, реже встречаются поддельные банкноты, состоящие из двух склеенных частей, одна из которых подлинная, а вторая отпечатана на струйном принтере.

«При этом на части банкноты, отпечатанной с помощью струйного принтера, отсутствует ультрафиолетовая защита, а в видимом свете виден четкий след от склеивания двух листов. Также в 2016 году появились новые виды подделок банкнот номиналом 1000 тенге 2014 года. Данные банкноты отпечатаны на струйном принтере. Защитная нить и элемент “Спарк” имитированы лаком для ногтей с блестками», — добавила она.

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Руководитель управления считает, что распознать подлинную банкноту легко методом «Трех П» — «Почувствуй-посмотри-поверни».

«Для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. Это специальная бумага, специально производящаяся для выпуска банкнот. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф на самой банкноте. Это выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Затем на банкноту надо внимательно посмотреть. Вначале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски».

«Много информации дает изучение банкноты на просвет, это касается водяных знаков — в текущей серии это изображение мифической птицы “Самрук”, цифровое изображение номинала. То есть это конкретный рисунок, а не бесформенные разводы, как это бывает на подделках. Аналогичным образом надо просмотреть сплошную магнитную и ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги — в виде пунктиров с надписями, которые четко видны в проходящем свете, как одна целая нить с надписями. И последний метод — “Поверни” — на банкнотах имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При поворачивании или наклоне банкноты изменяется цвет краски от зеленого до золотого. Речь идет об элементе СПАРК», — пояснила представитель Нацбанка.

Абишева также напомнила, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РК «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» за совершение преступления, связанного с подделкой денежных средств, предусмотрено лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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