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07:58 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска пристально следит за сохранением тепла в автобусах

Неисправные системы отопления ремонтируют даже по ночам.

Департамент транспорта Омска пристально следит за системами отопления в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Речь идет в том числе об отопителях пассажирских салонов и кабин водителя. В ведомстве уверяют, что исправность систем неусыпно контролируют 864 специалиста.

Также в департаменте заявили, что в автобусе предусмотрено по 5−6 отопителей в салоне, но 11 процентов машин укомплектованы 4−5 печками. Между тем в трамваях и троллейбусах во всех салонах оборудовано достаточное количество систем отопления. Всего в муниципальном транспорте Омска 5 тысяч отопителей.

Главы ПАТП, в свою очередь, утверждают, что в случае поломки отопителей их быстро отремонтируют.

Александр Кротов, генеральный директор ОАО «ПАТП-2»:

 — Все необходимое оборудование для ремонта отопителей в нашем автопарке есть. В зависимости от поломки ремонтные работы выполняют слесарь, медник и электрик. Обычно неисправности устраняем после отработанной смены или в ночь. Ремонтные службы работают круглосуточно. За сутки выходят из строя по 3−4 отопителя из 600, установленных в автобусах нашего предприятия, ремонт которых оперативно выполняется.

В мэрии Омска добавили, что температура в салонах муниципального транспорта соответствует ГОСТу.

Отметим, что на одном из комитетов по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска депутаты-коммунисты пожаловались представителям городской администрации, что замерзают в холодных автобусах.

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