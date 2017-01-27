Правительство РФ учредило Фонд развития информационных технологий
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/.
«Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной,
Новая структура будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.
Отмечается, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета сверх тех, которые предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.