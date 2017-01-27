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07:33 (мск), источник: ТАСС

Правительство РФ учредило Фонд развития информационных технологий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий в организационно-правовой форме фонда», — говорится в сообщении.

Новая структура будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.

Отмечается, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета сверх тех, которые предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.

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