Власти Уфы выехали в рейд, чтобы проверить уборку снега

Сотрудники центра осматривали дорожки, тротуары, крыши. Как отметили проверяющие, высота снега, который лежит на крышах, должен быть не больше 50 см. А при уборке обязательно нужно выставлять ограждения, чтобы под крышей не ходили люди.

Всего, по словам инспектора отдела профилактики правонарушений по благоустройству Центра общественной безопасности Фината Валеева, с начала текущего года было выдано 1673 уведомлений, чтобы исправить нарушения. Если их не устранят, то будет составлены административные протоколы.

Также проверяющие обращали внимание на оставленные машины из-за которых трудно убрать снег. Всего за месяц удалось убрать 40 автомобилей.

Проверка эта не единственная, их проводят ежедневно. С 1 января составлено более 1800 административных протоколов.