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09:20 (мск), источник: PROUFU.ru

Власти Уфы выехали в рейд, чтобы проверить уборку снега

В городе проверили качество уборки от снега. В рейде приняли участие сотрудники Центра общественной безопасности Уфы. Проверка состоялась 26 января.

Сотрудники центра осматривали дорожки, тротуары, крыши. Как отметили проверяющие, высота снега, который лежит на крышах, должен быть не больше 50 см. А при уборке обязательно нужно выставлять ограждения, чтобы под крышей не ходили люди.

Всего, по словам инспектора отдела профилактики правонарушений по благоустройству Центра общественной безопасности Фината Валеева, с начала текущего года было выдано 1673 уведомлений, чтобы исправить нарушения. Если их не устранят, то будет составлены административные протоколы.

Также проверяющие обращали внимание на оставленные машины из-за которых трудно убрать снег. Всего за месяц удалось убрать 40 автомобилей.

Проверка эта не единственная, их проводят ежедневно. С 1 января составлено более 1800 административных протоколов.

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