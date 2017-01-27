Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов в выходные

Так, в Кировском районе работы будут вестись по следующим адресам:

ул. Менделеева, 140/3; ул. Батырская, 18; ул. Свердлова, 53; ул. Салавата, 19/1; ул. Коммунистическая, 82, 84; ул. Ст. Кувыкина, 4; ул. С. Перовской, 11, 23.

В Калининском районе уборка снега запланирована во дворах на ул. Черниковская, 57, 59, 79, 79/1; ул. Первомайская, 48, 50, 50/1, 52; ул. Интернациональная, 179/2, 175/1; ул. Мечетлинская, 15/1; ул. Ферина, 14, 16, 18; ул. Транспортная, 30/3, 30/4; ул. Архитектурная, 14, 18.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить в субботу по следующим адресам:

ул. Ю. Гагарина, 13/1, 13/2, 22, 22/1, 22/2, 31; ул. М. Рыльского, 24; ул. Ак. Королева, 26, 27, 30/2, 31; проспект Октября, 56, 56/1, 56/2; ул. Энтузиастов, 1, 2, 4, 6; ул. Шафиева, 46/1, 48, 50; бульвар Тюлькина, 7, 7/1; ул. Зеленогорская, 13, 17; ул. Менделеева, 215/1, 215/2.

В Демском районе аналогичные работы проведут во дворах домов по ул. Мусоргского, 13а, 25/1; ул. Левитана, 15, 14/2; ул. Ухтомского, 28; ул. Грозненская, 71/1.

В Ленинском районе комплексная очистка дворов от снега будет вестись по следующим адресам:

ул. М. Гафури, 72; ул. Ленина, 33/1, 37/1; ул. Ахметова, 304/2; ул. М. Лесозаводская, 2/1; ул. Аральская, 30.

В Советском районе уборка снега будет вестись во дворах на проспекте Октября, 48; ул. Ленина, 95, 97; ул. 50 лет Октября, 5/1; ул. С. Халтурина, 47; ул. Бессонова, 31; ул. Менделеева, 141, 145/1, 151; ул. Р. Зорге, 36/2.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет производиться по следующим адресам:

ул. Ш. Руставели, 18; ул. Чудинова, 5; проспект Октября, 121/1а; ул. Российская, 14; ул. Б. Хмельницкого, 129; ул. Вологодская, 81/2; ул. Калинина, 16.