В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково

На период бетонирования и набора прочности железобетонных конструкций с 10 часов 27 января до 14 марта 2017 года полностью закроют движение по путепроводу.

Как сообщили в Госкомтрансе Башкортостана, пропуск автотранспорта будет производиться по правоповоротным съездам со светофорным регулированием.