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07:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфимском районе, из-за ремонта путепровода на км 0+00 автомобильной дороги Уфа — Инзер — Белорецк у села Булгаково будет изменена схема проезда автотранспорта.

На период бетонирования и набора прочности железобетонных конструкций с 10 часов 27 января до 14 марта 2017 года полностью закроют движение по путепроводу.

Как сообщили в Госкомтрансе Башкортостана, пропуск автотранспорта будет производиться по правоповоротным съездам со светофорным регулированием.

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