СГК взыскала с должников более 1 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания продолжает работу с должниками за тепловую энергию. В рамках исполнительных производств в 2016 году в Красноярске с неплательщиков было взыскано 1,135 млрд рублей.

Около 3 млн рублей было взыскано с физических лиц, 1,118 млрд рублей — с организаций и предприятий, еще 14 млн рублей возвращено в рамках агентских договоров, заключенных Сибирской генерирующей компанией с управляющими компаниями и ТСЖ. В возвращенных суммах задолженность 2016 года и долги прошлых лет. Еще более тысячи дел на 1,2 млрд рублей находятся на исполнительном производстве в службе судебных приставов.

«В 2016 году взыскание долгов стало более системным, — рассказал начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании (входит в группу СГК) Александр Усс, — нами активно велась как досудебная работа, так и подача судебных исков о взыскании задолженности».

За год в суды было передано более 3,8 тысячи заявлений, в том числе 343 — в отношении физических лиц и более 1,5 тысячи обращений в рамках агентских договоров.

«По сравнению с предыдущими годами количество исков и число контрагентов, к которым они были поданы, увеличилось. В своей работе мы нацелены на максимально полный охват должников и применение к ним мер по взысканию независимо от сумм задолженности. Поэтому мы советуем всем неплательщикам не прятаться, не дожидаться суда и прихода судебных приставов, а стараться решить вопрос с долгом на ранних стадиях ее возникновения», — подчеркивает Александр Усс.