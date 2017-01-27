Без приватизации омичи рискуют лишиться жилья

Федеральным законом «О приватизации в РФ» предусмотрено оформление в собственность нанимателями социального жилья, находящегося на балансе властей. В таком случае квартиру можно будет продать, оставить в наследство, разделить при разводе. Но 1 марта 2017 года истекает срок такой возможности.

Передача квартиры в собственность осуществляется бесплатно. Для этого нужно предоставить следующие документы:

заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя; документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением на условиях социального найма; справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано; в определенных случаях, предусмотренных законодательством, документ органов опеки и попечительства.

Подавать документы нужно в разные ведомства в зависимости от того, где находится приватизируемое помещение. Так, если жилье находится на территории города или Омского района, то документы нужно передать на улицу Краснофлотскую, 8. Если на территории других муниципальных районов — улицу 7-ю Линию, 183А. Если жилье закреплено на праве оперативного управления за областным учреждением или на праве хозяйственного ведения за областным предприятием — в адрес соответствующего учреждения или предприятия. Для приватизации муниципальной собственности района или поселения — в адрес местной администрации.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в службу одного окна. Она находится по улице Гагарина, 32, корпус 1, телефон информатора: 78−79−01.