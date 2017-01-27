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08:36 (мск), источник: Kazinform

Военный госпиталь в Украине оказался в залоге у казахстанского банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Помещение Днепровского военного госпиталя было передано АО «БТА Банк», зарегистрированному в Казахстане. Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщила пресс-служба областной прокуратуры Днепропетровской области.

Источник: Kazinform

«ПАО “БТА Банк” (с местом регистрации в г. Киев) передал помещение 385-ого военного госпиталя в Днепре по договору ипотеки АО “БТА Банк” (банк-бенефициар зарегистрирован в Республике Казахстан). Договор был заключен между банками», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура Днепропетровской области обжалует в судебном порядке этот документ. Как утверждают в прокуратуре, договор был заключен незаконно. Прокуратура опасается, что ипотекодержатель может в любое время взыскать недвижимое имущество. А госпиталь «является государственной собственностью Украины».

Ранее, в октябре 2016 года, Высшим хозяйственным судом Украины были удовлетворены исковые требования регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области. Согласно решению суда «ПАО «БТА Банк» и частное предприятие были обязаны вернуть помещение Военного госпиталя в госсобственность.

«Однако ПАО “БТА Банк”, зная о решении хозяйственного суда Днепропетровской области о запрете отчуждения помещения госпиталя, передал его в ипотеку в тот момент, когда продолжалось слушание дела судом первой инстанции», — говорится в сообщении.

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