56 миллионов долларов казахстанских активов заморожено за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко.

«Четвертый проект может кардинально улучшить алгоритмы работы по поиску и возврату преступных активов за рубежом. Для любой страны это актуально. Здесь ущерб исчисляется миллиардами долларов. Нам здесь помогают эксперты с ООН и Всемирного Банка из Литвы, США, Израиля, Великобритании. Что здесь сделали? С экспертами обучили 186 следователей и прокураторов как оперативно замораживать и возвращать активы в страну. К слову, сегодня заморожено 56 миллионов долларов за рубежом», — сказал Кравченко.