Токио отслеживает, как политика Трампа влияет на работу японских компаний

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что за строительство стены можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики. Многие японские предприятия (в частности, автоконцерны Mazda, Nissan, Honda) разместили в Мексике свои производственные мощности и используют эту страну как плацдарм для выхода на американские рынки. По данным мексиканского правительственного фонда продвижения инвестиций, на конец прошлого года число таких предприятий достигло 1 тысячи.

«Я воздержусь от комментариев, так как этот вопрос не относится к двусторонним отношениям, но мы внимательно следим за влиянием, которое может быть оказано на японские компании», — сказал Суга.