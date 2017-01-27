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08:35 (мск), источник: РИА Новости

Токио отслеживает, как политика Трампа влияет на работу японских компаний

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии внимательно следит за влиянием, которое могут оказать внешнеэкономические меры новой администрации США на японские компании, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что за строительство стены можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики. Многие японские предприятия (в частности, автоконцерны Mazda, Nissan, Honda) разместили в Мексике свои производственные мощности и используют эту страну как плацдарм для выхода на американские рынки. По данным мексиканского правительственного фонда продвижения инвестиций, на конец прошлого года число таких предприятий достигло 1 тысячи.

«Я воздержусь от комментариев, так как этот вопрос не относится к двусторонним отношениям, но мы внимательно следим за влиянием, которое может быть оказано на японские компании», — сказал Суга.

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