На ремонт школ в Хабаровском районе выделили свыше 7 млн рублей

Деньги будут переданы 35 учреждениям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Школы получат 7,7 миллионов рублей, детские сады — 1,8 миллионов рублей. На проведение работ в дирекции и учреждениях дополнительного образования из местного бюджета потратят примерно 400 тысяч рублей.