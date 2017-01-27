На ремонт школ в Хабаровском районе выделили свыше 7 млн рублей
В Хабаровском районе на ремонт школ и детских садов выделили 10 миллионов рублей.
В Хабаровском районе на ремонт школ и детских садов выделили 10 миллионов рублей.
Деньги будут переданы 35 учреждениям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Школы получат 7,7 миллионов рублей, детские сады — 1,8 миллионов рублей. На проведение работ в дирекции и учреждениях дополнительного образования из местного бюджета потратят примерно 400 тысяч рублей.