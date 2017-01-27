Пешеходный переход предлагают за деньги бизнесменам во Владивостоке

«Аукцион назначен на 16 февраля 2017 года. Заявки можно подавать до 10 февраля. Договор аренды заключается на пять лет. Переход расположен фактически на остановке общественного транспорта, что обеспечивает определенный поток пассажиров и пешеходов. Хотя по ширине и протяженности объект небольшой, но рациональное использование площадей вполне возможно». — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Начальная цена ежемесячной аренды — 54,7 тысяч рублей. Предприниматели предварительно могут осмотреть объект и оценить перспективы его использования.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайтах госзакупок и администрации Владивостока.